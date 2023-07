Precipita nel vuoto per 50 metri, morto escursionista

Stazzema (Lucca), 15 luglio 2023 – Tragedia in quota dove un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo un volo di 50 metri. L’escursionista originario di La Spezia è caduto mentre stava percorrendo un tratto di sentiero che dalla foce dei Bimbi porta alla cintura del Monte Procinto. Nel momento dell’incidente la vittima si trovava insieme a un compagno su questa traccia di sentiero che presenta tratti di primo e secondo grado. La caduta è avvenuta sulla parte finale e si è rivelata fatale. Lo rende noto il soccorso alpino e speleologico Apuane e Alta Toscana.

I soccorsi della stazione di Querceta sono stati attivati per l’intervento nel gruppo del Monte Procinto (comune di Stazzema, in provincia di Lucca). Intorno alle 11 è arrivata l'autorizzazione da parte delle autorità al trasferimento del corpo, che verrà così portato dalla squadra dei tecnici fino alla piazzola dell'elicottero per il successivo trasporto tramite elisoccorso regionale all'obitorio dell'ospedale Versilia.