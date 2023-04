Precari, la corsa al tesoretto. Giudice dà l’ok ai ricorsi, card da 500 euro per tutti

La Spezia, 4 aprile 2023 – Una sentenza del giudice del lavoro apre le danze ai ricorsi degli insegnanti precari spezzini per l’ottenimento del bonus della "Carta docente" da usare per il pagamento delle spese di aggiornamento professionale, così come già accade per gli insegnanti di ruolo.

Il provvedimento è del dottor Marco Viani; è maturato su ricorso dell’avvocato Rino Tortorelli a coronamento dell’avvio dell’offensiva legale promossa alla Spezia - in analogia con quanto è avvenuto in altre sedi giudiziarie d’Italia - dal Comitato autonomo di base.

La sentenza condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rilasciare - alle prime cinque ricorrenti palesati alla Spezia- la card elettronica con un provvista di 500 euro per ciascun anno scolastico per tutti gli anni scolastici effettivi di servizio (oltre interessi legali dalla domanda giudiziale).

"Una soddisfazione per i Cobas anche se ancora troppi sono i diritti dei precari calpestati, in primo luogo quello alla stabilizzazione visto che le scuole italiane hanno bisogno ogni anno di decine di migliaia di docenti" dice la professoressa Paola Maccarini leader dei Comitati di base della Scuola della Spezia e Massa, che rilancia: "I Cobas, forti di questa sentenza, intraprenderanno un nuovo ricorso collettivo gratuito per gli iscritti e chi vorrà iscriversi. Possono aderire al ricorso i docenti che negli ultimi cinque anni abbiano lavorato almeno un anno con contratto al 30 giugno o al 31 agosto o che abbiano comunque maturato l’annualità di servizio".

Ancora da quantificare la portata numerica dei potenziali ricorrenti. Ma, secondo fonti sindacali si tratta, alla Spezia, di svariate centinaia di lavoratori.