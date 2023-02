"Potevano aspettare con le invettive"

Ieri pomeriggio l’assessore al bilancio Marco Frascatore ha incontrato sindacati e associazioni di categoria per illustrare alle parti sociali i contenuti della manovra di bilancio che l’amministrazione sottoporrà all’attenzione della commissione consiliare il prossimo 27 febbraio. Ovviamente la riunione non è stata improntata a un clima dei più rilassati. Questione di merito. Ma anche di metodo: categorie economiche e rappresentanti dei lavoratori non hanno gradito infatti il mancato coinvolgimento e la mancata attivazione della contrattazione sociale. "Nel corso dell’incontro – dice Frascatore – sono state spiegate le motivazioni che hanno portato l’amministrazione alla scelta di rivedere al rialzo l’aliquota. Motivazioni forse non pienamente condivise ma comprese. Penso che forse anche gli stakeholder avrebbero potuto aspettare gli esiti della riunione prima di tacciare di arroganza l’amministrazione".