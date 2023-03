"Poteva essere gestita diversamente Qui si è voluto alimentare il conflitto"

"Questa sentenza ci dice che questa vicenda ha generato più di cento disoccupati. Poteva essere gestita in maniera diversa". Sul respingimento da parte del Consiglio di Stato dell’appello degli Oss contro Asl 5 prende posizione anche il consigliere del Partito Democratico Davide Natale. "Avevamo detto di provare con la società in house come aveva fatto la Puglia e abbiamo fatto cambiare la legge finanziaria con l’emendamento Rossomando per prevedere la stabilizzazione di coloro che avevano lavorato durante la pandemia in ambito di quei servizi che eran stati internalizzati ma anche questo è stato usato solo parzialmente". La colpa più grave che l’esponente dem imputa a Regione Liguria è l’aver causato una guerra tra lavoratori. "Invece di sanare una situazione tutelando tutti, si è voluto alimentare un conflitto. Quell che si deve fare ora è proseguire con il decreto Rossomando in modo che le prossime assunzioni siano stabilizzazioni di chi ad oggi è disoccupato. La politica non può girarsi dall’altra parte. Sarebbe vergognoso farlo soprattutto nei confronti di chi era definito un angelo. Di chi ha prestato la propria opera geenrosamente gettando il cuore oltre l’ostacolo durante l’era covid per poi vedersi cestinato subito dopo, come se fosse un esubero o peggio uno scarto".