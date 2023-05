Potenziata la vigilanza all’interno della Rems di Calice

Un operatore di vigilanza in più nelle ore diurne per potenziare la sorveglianza all’interno della Rems di Calice al Cornoviglio. È il provvedimento messo nero su bianco pochi giorni fa da Asl5, a seguito delle polemiche sulla sicurezza che avevano investito la struttura nei mesi scorsi. Le due evasioni – subito bloccate grazie all’intervento dei carabinieri – avevano portato la popolazione e l’amministrazione comunale a chiedere il potenziamento delle misure di sicurezza prima dell’arrivo di nuovi ospiti nella struttura. Una richiesta che ha visto Asl5 e il gestore della struttura intervenire con misure che possano, nell’immediato, dare una risposta alle preoccupazioni della gente. Così, dopo l’intervento sulla recinzione perimetrale dell’immobile, pochi giorni fa è arrivato il via libera da parte di Asl5 all’assunzione, da parte della cooperativa che detiene l’appalto del servizio, di un’ulteriore operatore di vigilanza per la fascia diurna, dalle 8 alle 20, per sette giorni alla settimana. L’implementazione del servizio, per il quale Asl5 ha messo sul piatto 50068.80 euro iva inclusa, durerà sei mesi, con facoltà di rinnovo sulla base di accordi presi con la coop che gestisce la struttura.