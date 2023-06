Portualità, turismo e occupazione Cisl-insieme, torna il focus annuale

È tutto pronto per la 43esima edizione di ‘Cislinsieme’, appuntamento fisso organizzato ogni anno dalla Cisl della Spezia per approfondire alcuni temi legati al territorio. "Quest’anno abbiamo voluto aprire un focus sulle nuove sfide alla Spezia e sulle nuove opportunità di crescita. Nel dettaglio oltre alla premiazione dei nostri iscritti da oltre 50 anni e di quattro nostre collaboratrici, sarà l’occasione per fare il punto sulle nostre proposte nazionali, regionali e provinciali sulle problematiche, in particolare del mondo del lavoro. Siamo davanti ad una fase sicuramente delicata ma nello stesso tempo affascinante per il nostro territorio: è un momento di grande cambiamento per il porto e poi ci sono le industrie che vogliono crescere e dobbiamo cogliere le opportunità offerte dal turismo. Con questo appuntamento vogliamo ragionare tutti insieme con gli stakeholder più importanti", spiega Antonio Carro, responsabile Ast Cisl La Spezia. Saranno presenti il sindaco della Spezia ma anche i presidenti di Confindustria, Autorità portuale, Confartigianato e il direttore di Asl 5. Concluderà i lavori il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri. E sarà anche l’occasione per proseguire la raccolta firme per la proposta di legge per la reale applicazione dell’articolo 46 della Costituzione, relativo alla partecipazione dei lavori alla gestione delle aziende: un’iniziativa della Cisl nazionale che sta avendo grande successo nei territori liguri. "Stiamo avendo risposte assolutamente positive e continuiamo a raccogliere firme per raggiungere questo importantissimo risultato", continua Carro. ‘Cislinsieme’ si svolgerà domani, a partire dalle 9.30 nel salone della Provincia della Spezia in Via Veneto.