Portoghese con Tiresias in scena stasera al Dialma

Un performer in scena, dei piatti da dj, un microfono, dei dischi. Arriva stasera al Dialma, nell’ambito di ‘Fuori luogo’, uno degli spettacoli più apprezzati della scorsa stagione teatrale italiana: ‘Tiresias’, un progetto di Bluemotion prodotto da 369gradiAngelo MaiBluemotion. Un lavoro che si è guadagnato numerosi riconoscimenti sia per la scrittura drammaturgica che per l’intensa interpretazione di Gabriele Portoghese. ‘Tiresias’, alle 21.15, porta in scena il testo del poeta, rapper e performer londinese Kate Tempest, ‘Hold your own’ (Resta te stessa) e lo fa vivere in una drammaturgia che è simultaneità, trasformazione, intuizione. Giorgina Pi, sulle orme di Tempest, e Gabriele Portoghese in scena, prendono le mosse dalla tradizione teatrale occidentale, per riscriverla e ribaltarla completamente. ‘Tiresia’ è via d’uscita alla natura, le sue numerose e sfrontate vite sfidano l’ordine naturale, sorpassano le regole sessuali e la gerarchia del tempo: ‘Tiresia’ è simultaneità. Tra vecchi dischi e nuove impressioni, un corpo solo, quello di Gabriele, all’ora viola, segue orme poetiche e sonore, per le strade di un mondo che morendo rinasce. Hold your ownResta te stessa corteggia Tiresia di Eliot che identifica l’indovino nel poeta, che sa unire il misterioso tema dell’origine insieme alla veggenza del non ancora. "Facciamo allora che i versi siano in carne e ossa, proprio come nella spoken word poetry, mettiamoci in cerchio ad ascoltarli – affermano i protagonisti – . La nostra vita di adesso è lacerata e frastornata da ferite ancestrali dovute a questa nuova peste e da pressioni soffocanti causate dalla ferocia rinnovata del capitalismo. Difficile trovare la forza di restare se stesse. Abbiamo chiesto aiuto a chi non ha bisogno di guardare per sapere. Tiresia per noi è un rito. ‘Tiresia, vienici a parlare’ chiede Kate Tempest. Stavolta ti ascolteremo. Siamo qui che vogliamo capirti". Info: 333 2489192 o a [email protected]

Marco Magi