Porto Venere tinta di note

Domenica sarà la giornata conclusiva di ‘Altre Voci dal Mare’, un progetto realizzato dal Comune di Porto Venere con il contributo della Fondazione Carispezia e con l’impegno in primis di Claudia Massi. Quattro le iniziative gratuite in programma, a partire dalle 11, a Porto Venere e alle Grazie. Si inizia con ‘Ogni bambino può’, passeggiata musicale con un concerto nel carugio di Porto Venere, un evento con protagonista l’Orchestra Suzuki di chitarre (con bambini dai 5 ai 13 anni), diretta da Maria Citterio e Emanuele Pauletta. Momento clou dalle 15 quando il Coro Mani Bianche di Chiavari, diretto da Antonella Titta Arpe, si esibirà sul Molo Dondero a Porto Venere (il tutto preceduto, alle 14.30, da ‘Volare’ in lis, un laboratorio aperto al pubblico senza limiti di età, condotto dalla stessa Arpe). Il Coro è un progetto di Titta Arpe che dura ormai da più di dieci anni. Il Coro, infatti, ha come attività principale quella della traduzione in Lingua dei segni italiana di canzoni sia inedite che cover, stimolando l’apprendimento della Lis e la conoscenza di tematiche legate alla diversità. "La Lis utilizza i segni delle mani come canale comunicativo per esprimere parole, contenuti e significati, come qualsiasi altra lingua parlata possiede regole e grammatica proprie – dichiara Arpe –. Perché insegnarla ai bambini? Lo scopo principale del coro è quello di trasmettere valori di integrazione e di sensibilizzazione alla diversità in generale, attraverso il contatto con una diversa realtà comunicativa e il mondo della disabilità. Rendere la musica e le canzoni nella lingua dei segni manda un importante messaggio di accessibilità, di assenza di barriere fisiche e mentali".

Il Coro è composto principalmente da bambini dai 6 ai 18 anni, sia normodotati che con diverse disabilità. Ci sarà inoltre un momento musicale, ‘Musica in Cantiere’, al Cantiere della Memoria delle Grazie, alle 18.30, con la violoncellista Emma Biglioli e il suo allievo Francesco Bruzzi, di soli 12 anni, dell’Accademia di Arti Musicali di Sarzana. Nella sala degli Olivetani alle Grazie, infine, alle 21, ‘Altre note dal mare’, con musiche del Conservatorio Puccini proposte da Anna Bassi (clarinetto), Francesco Pegazzano (fagotto), Fresia Ricci (flauto), Giulia Carta (violoncello) e Nicolò Accarpio (chitarra).

Marco Magi