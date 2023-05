Porto Venere schiera quattro nomi Ai seggi per scegliere il dopo Cozzani

A Porto Venere è corsa a quattro per la successione di Matteo Cozzani, con il centrodestra che si presenta unito e il centrosinistra incapace invece di trovare la sintesi e convergere su un unico candidato. Tra le fila della maggioranza uscente, la decisione di Cozzani di non tentare la scalata al terzo mandato ha aperto una riflessione all’interno degli arancioni e della coalizione: la scelta è caduta sull’avvocato Francesca Sturlese, assessore uscente, che trova l’appoggio di tutto il centrodestra. Si presenta a capo della lista civica Porto Venere-Le Grazie-Fezzano, che vede come candidati consiglieri Emilio Di Pelino, Angelo Zignego, Pier Luigi Raviolo, Daria Ambrosini, Riccardo Balzarotti, Emanuele Bertetti, Franco Carassale, Luca Lo Presti, Francesca Lorusso, Sara Mancini, Antonino Sgarlata, e Carlo Vaccarone.

Nella partecipata contesa elettorale, il primo ad annunciare con largo anticipo la propria candidatura è stato invece Paolo Negro, 35 anni, una laurea in Economia all’Università di Genova, che si presenta al giudizio degli elettori a capo della ‘Lista civica Fezzano, Portovenere, Le Grazie’ che vede come candidati consiglieri Micol Bello, Graziella Resta, Linda Pescatore, Irene Mori, Dario Baracco, Fabio Borghini, Alessio Mugnaini, Francesco Tani, Cristina Ciuffardi, Stefano Parentini e Giovanni Rizzo. Dopo cinque anni da consigliere di opposizione tra le fila del centrosinistra, ha invece deciso di correre a sindaco Francesca Sacconi, a capo della ‘lista La Civica’ che vede come candidati consiglieri Salvatore Algieri, Ilaria Baracco, Laura Da Pozzo, Massimo Cerliani, Alessandro Cozzani, Orietta Vanacore, Caterina Turus, Cesare Sandri, Davide Franceschini, Luca Vezzosi, Paola Lecis e Alessio Carassale. La lista nelle scorse settimane ha ricevuto anche l’endorsement dei consiglieri civici di centrosinistra della provincia.

Il più esperto della contesa elettorale è senza dubbio Marco Vignudelli: per 19 anni sindaco di Follo – dal 1985 al 2004 –, assessore provinciale all’epoca della giunta Ricciardi, si presenta alle urne con la lista civica ‘Insieme alla gente’, i cui candidati consiglieri sono Alessia Canese, Floriano Consoli, Jacopo Conti, Roberto Farnocchia, Diana Fascetti, Antonio Maesano, Marco Michelini, Giovanni Paganini, Carlo Panico, Lauro Ricci, Stefania Ricciotti e Lorenzo Rolla. Una contesa, quella per la carica di sindaco della perla di ponente del golfo, che non vedrà ai nastri di partenza né il Partito democratico né Rifondazione comunista, che hanno recentemente chiarito le motivazioni alla base della scelta di non scendere nell’agone. Cinque anni fa, le elezioni videro l’affermazione di Matteo Cozzani col 66,97% dei voti, seguito da Saul Carassale col 26,59%, Domenico Zito col 5,99% e Salvatore Cabras con lo 0,43%. I votanti chiamati alle urne sono 3238.