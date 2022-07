Porto Venere (La Spezia), 3 luglio 2022 - Guardia Costiera della Spezia e Nucleo Sub di Genova al lavoro nelle acque di Porto Venere per una ricognizione e una ripulitura dei fondali, dove si trovavano catene e attrezzature di un impianto di piscicoltura ormai dismesso.

Considerata la pericolosità per la sicurezza in mare, l'intervento è stato pianificato e attuato per rimuovere il materiale abbandonato.