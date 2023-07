’Porto Venere Donna’, su il sipario Il premio a Lucia Sorrentino Zanello

Il Premio Porto Venere Donna arriva alla sua 27ª edizione, quest’anno sarà assegnato alla ricercatrice Lucia Sorrentino Zanello. La Consulta Provinciale Femminile della Spezia si è impegnata nell’individuare una donna che meritasse il riconoscimento, rappresentato dalla scultura del maestro Francesco Vaccarone. "La ricerca scientifica va avanti nel silenzio, fino a quando non arriva la scoperta che ci cambia la vita", così è stato definito il campo della dottoressa Lucia Sorrentino Zanello e proprio per riconoscere anche alla scienza la sua fondamentale funzione le sarà attribuito questo premio. La sua passione per la scienza è nata tra i banchi del Liceo ’Costa’ della Spezia per continuare presso la Scuola Normale Superiore di Pisa dove si è laureata in fisica. Le sue capacità e la sua competenza l’hanno portata in laboratori di ricerca di altissimo livello: Nevis della Columbia University a New York, all’Università di Stony Brook a Long Island, all’Istituto di Fisica dell’Università di Roma, al Cern di Ginevra e nuovamente a Roma come Professoressa Associata di Cibernetica Generale dell’Università La Sapienza e come membro del gruppo di ricercatori del Cern di Roma.

Il suo impegno è andato anche nella divulgazione, è infatti collaboratrice della Enciclopedia delle Scienze Fisiche Treccani. A Lucia Sorrentino Zanello viene riconosciuta una grande passione per le scienze e il premio vuole celebrarne "la partecipazione ad esperimenti estremamente significativi per lo sviluppo delle tecnologie avanzate e per la storia della fisica". Il riconoscimento sarà consegnato il questa sera alle 21 a Porto Venere nella piazzetta antistante la chiesa di San Pietro: ad impreziosire la serata saranno le performance dell’attrice Susanna Sturlese con il monologo ’Sono soltanto parole’, le allieve della scuola Pro Danza, il soprano Claudia Belluomini accompagnata al pianoforte da Franco Messina e Valentina Renesto al sassofono, Emma Biglioli al violoncello e Sofia Fanton voce recitante di ’La voce di Ipazia’.

L’evento ha il patrocinio di Regione Liguria, della Prefettura della Spezia, della Provincia della Spezia e dai Comuni della Spezia e di Porto Venere insieme alle consigliere di Parità regionale e provinciale. Con questo premio la Consulta Provinciale Femminile della Spezia prosegue un percorso di valorizzazione sociale, ma anche di sensibilizzazione sulle molte discriminazioni a cui il genere femminile è ancora sottoposto in diversi contesti. Grazie a molti anni di impegno si cerca di trasmettere alle nuove generazioni i valori del rispetto e dell’inclusione.

Ginevra Masciullo