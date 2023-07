Porto Venere, Cartelli Multilingue per i Trasporti Pubblici per i Turisti

Piccole attezioni, che poi tanto piccole non sono, per dimostrare che un territorio è aperto alla presenza dei turisti, anche stranieri, non solo a parole, ma anche nei fatti. Quelli di tutti i giorni, quelli che fanno la differenza: pannelli informativi multilingue per i trasporti pubblici. La richiesta è contenuta in una mozione presentata nei giorni scorsi dalla consigliera di opposizione ed ex candidata a sindaco, Francesca Sacconi. "Essendo il nostro comune a vocazione prevalentemente turistica – argomenta l’esponente del gruppo La Civica –, un’amministrazione dovrebbe, per quanto possibile, adoperarsi in azioni volte a rendere le visite nel nostro territorio il più piacevoli possibile, per far sì che ai nostri ospiti rimanga un bel ricordo. Già nella primavera appena trascorsa, invece, abbiamo riscontrato che è consuetudine vedere turisti spaesati che non sanno come e dove acquistare i biglietti degli autobus e che spesso, salendo sui mezzi sprovvisti del titolo di viaggio, incappano in elevate sanzioni, che oltre a non lasciare un bel ricordo del soggiorno disincentivano l’uso del mezzo pubblico". Partendo da queste considerazioni Sacconi chiede un impegno da parte dell’amministrazione comunale a posizionare in prossimità delle fermate dell’autobus cartelli informativi multilingue in cui siano indicati i luoghi e gli orari di apertura degli esercenti che vendono i biglietti e nei quali sia evidenziata la possibilità di acquistare i ticket anche tramite applicazione sul telefonino.