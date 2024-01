Porto Venere Asta alla Palmaria. La Civica presenta una mozione

Il gruppo consigliare ’La Civica’ ha presentato una nuova mozione sulla vicenda delle aste dei beni dell’ isola Palmaria, andate deserte. la mozione chiede "ancora una volta di rimodulare le aste per far sì che il prezzo di partenza, quasi 12milioni di euro non venga intaccato. Forti del fatto che tre gioni dopo la nostra prima mozione,anche il Demanio aveva scritto al Comune chiedendo la medesima azione – dice Francesca Sacconi –, oggi dopo due aste andate deserte, a nostro avviso è ovvio che i lotti così come sono ora non sono appetibili e certo non dovrebbe essere l’amministrazione a renderli tali abbassando ancora di più la base d’asta. Ricordiamoci che parte dei proventi serviranno per estinguere parte dei mutui e quindi più sarà l’importo ottenuto più diminuiranno i debiti pregressi , è quindi interesse di tutti ottenere il maggior profitto".