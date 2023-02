Porto, un impianto Gnl per rifornire i tir

La Spezia, 22 febbraio 2023 – Tanti piccoli passi per arrivare a una transizione energetica che non rimanga soltanto sulla carta. Il porto della Spezia prosegue infatti il percorso intrapreso a suo tempo per un passaggio da un mix energetico centrato su combustili fossili a uno a bassa i a zeri emissione. Va su questa linea l’impianto di Gnl (gas naturale liquefatto e gas naturale compresso), denominato Edux che sarà posizionato nell’area demaniale marittima di accesso e sosta degli autotreni in località Stagnoni.

A progettare la struttura è la Ham Italia Srl, società italo-spagnola costituita nel giugno del 2011 con lo scopo di diffondere nel bel Paese la cultura e l’engineering del Gas Naturale Liquefatt. Per il porto di Spezia la società ha progettato dunque un impianto, di facile rimozione, che sarà dedicato praticamente alla distribuzione delle due tipologie di gas agli autotreni. L’installazione fa seguito a un percorso intrapreso dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale nell’ambito del progetto europeo interreg Italia - Francia Marittimo Gnl Facile, che ha appunto l’obiettivo di arrivare ad una progressiva riduzione dell’utilizzo dei combustibili più inquinanti e della dipendenza dal petrolio e quello di mettere in atto tutte le misure necessarie per l’innovazione nel settore dei trasporti nell’uso di Gnl, favorendo la crescita di know-how, nuove professionalità, ecc. Nel luglio del 2021 era stata realizzata presso il Truck Village una giornata dimostrativa, sempre a cura di Ham Italia, in cui era stato effettuato il rifornimento di Gnl ad alcuni camion transitanti nel porto della Spezia, tramite un analogo impianto mobile.

Ebbene questa iniziativa sperimentale, denominata Demo Day, aveva coinvolto tutte le associazioni degli autotrasportatori e aveva raccolto l’interesse e la necessità di mettere a disposizione nuove infrastrutture per l’alimentazione dei camion a Gnl. Dalla giornata di sperimentazione all’adesione al progetto il passo è stato breve. L’istanza presentata è stata sottoposta a procedimento di evidenza pubblica e verrà rilasciata alla Ham Italia Srl una licenza di concessione quadriennale per il posizionamento e gestione dell’impianto nell’area demaniale