"Porto in scena il racconto di una vita"

Solo sul palco, con una storia che, rappresentazione dopo rappresentazione, si arricchisce, fino a diventare collettiva. Andrà in scena questa sera alle 20.30 al ’Dialma Ruggiero’, inserita nel cartellone della rassegna Fuori Luogo, ’Every Brilliant Thing’ (Le cose per cui vale la pena vivere): una pièce con Filippo Nigro tratta dal testo di Duncan Macmillan e Johnny Donahoe con la regia dell’attore e di Fabrizio Arcuri. "Non penso sia un monologo, in realtà – dice Nigro – perché sono solo in scena, ma c’è un’integrazione con il pubblico che è essenza stessa dello spettacolo. Raccolgo tanto e in maniera sorprendente: si dice che il teatro sia una palestra per chi recita e in questo caso, accentua e ti migliora sia come attore che come persona, aumenta l’apertura verso l’altro e anche a livello caratteriale mi ha fatto lavorare su alcuni lati, potenziando il mio sesto senso e aumentato la morbidezza nel capire chi agganciare e chi lasciare in pace fra chi mi guarda".

Insieme agli spettatori, traccia una vera e propria ’wishlist’, formulata dal protagonista nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità per cui valga la pena vivere e salvarla dalla depressione.

"La risposta è diversa da città a città e da regione a regione e questo è sorprendente, oltre a generare uno scambio che spinge ad ascoltarsi di più, abbattendo la quarta parete, e fa emergere una partecipazione e un’apertura mentale non scontate. Questa storia è così intima che tocca tutti e in molti credono che l’abbia scritta io e si tratti di una vicenda personale. Grazie all’aiuto e alla vicinanza, si va avanti in simbiosi con il narratore, un personaggio universale senza nome. Stando insieme, con l’aiuto degli altri, si trova un modo per superare le difficoltà e questo è un insegnamento, in un mondo di solitudine di massa, in cui la gente è sì connessa, ma sola col proprio computer e il proprio telefonino".

Questa lista viene formulata dal protagonista fin da piccolo: come cambia e come si arricchisce?

"È il racconto di una vita, il percorso di un bambino di sette anni che pensa di guarire così la mamma e arriva fino a 50: è buffo, ingenuo, dolce pensare che basti questo per curare qualcuno. Poi si evolve, diventando triste e divertente, andando avanti attraverso stati d’animo diversi e interazione. Diventa una sorta di diario, di documento personale che passa attraverso le fasi della vita ed è anche mezzo per entrare in contatto con i nostri desideri".

Attore poliedrico, sta girando una serie nuova per Netflix e contemporaneamente è in tour: palco nel week end, set durante la settimana. Come vive il passaggio fra fiction e teatro?

"Una domanda classica, a cui si risponde in 100 modi diversi: sono tante le differenze e nessuna. Da una parte, c’è la bellezza della performance live, reciti dal vivo davanti al pubblico, mentre l’altro è un lavoro apparentemente diverso, più frammentato e cerebrale: un puzzle da costruire che ha anche questo la sua bellezza e non mancano gli spettatori, avendo una troupe di una settantina di persone intorno".

Questo testo, che porta in giro dal 2021, affronta il tema della depressione, spesso non riconosciuta come malattia.

"Ci deve essere attenzione su questi temi, che sono stati trattati anche dalla serie ’Tutto chiede salvezza’, girata per Netflix e tratta dal romanzo premio Strega giovani di Daniele Mencarelli, per cui ho recitato e di cui deve uscire la seconda stagione: narra del malessere di un ragazzo che subisce un Tso e contribuisce ad allargare il racconto: ce n’è bisogno, è bene parlarne, anche se trovo che oggi come oggi questo accada più di frequente".