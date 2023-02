"Porto, dalla Cgil comportamento opportunista"

La riduzione dell’attività all’interno del porto che ha portato conseguenze ad aziende e lavoratori dell’indotto da una parte e dall’altra la mancata firma all’accordo stipulato tra datori e organizzazioni sindacali da parte di Cgil. Uno smarcarsi che non è andato giù alle altre sigle sindacali che da gennaio sono state impegnate ad affrontare vari tavoli per la gestione della crisi causata dal calo di volumi lavorati dal terminalista LSCT. Questa contrazione ha avuto ricadute negative anche nelle aziende dell’indotto ( imprese ex articolo 16 legge 8494). La diminuzione dei traffici, iniziata a fine estate 2022 ,ha avuto dure ripercussioni, come dimostra anche il tavolo aperto in Autorità di Sistema Portuale, causando migliaia di ore non lavorate con la conseguente diminuzione dei livelli salariali, difficoltà in alcuni casi del pagamento degli stipendi e numerosi mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato nell’indotto.

"Nonostante il percorso unitario condiviso per l’intera durata della trattativa in Lsct sia nei metodi che nei contenuti – hanno spiegato le segreterie territoriali di Fit, Cisl, Uiltrasporti e Uil nelle persone di Francesco Tartarini Marco Furletti, Marco Moretti Paolo Ricciardi – Cgil, inspiegabilmente, ha deciso, al momento di non concretizzare il lavoro fatto con la firma degli accordi, di sottrarsi dunque alle proprie responsabilità e di interrompere il percorso stesso di unitarietà. Riteniamo questo comportamento, che ci lascia perplessi e delusi, frutto di puro opportunismo con lo scopo esclusivo di tutelare l’interesse della sigla stessa anziché la volontà di salvaguardare i lavoratori tutti ed il lavoro nel porto della Spezia. Un comportamento non nuovo, una ripetizione di atteggiamenti già avuti in passato: ancora una volta si predilige l’interesse della propria “bottega“ anziché assumersi le proprie responsabilità prendendo decisioni difficili e magari impopolari nell’interesse dei lavoratori e dell’unità sindacale. Chi, in queste settimane, ha lavorato ai vari tavoli di confronto, compreso quello istituzionale in Adsp, ha avuto modo di avere una visione complessiva della situazione attuale nel nostro porto, ed è consapevole che al momento è da irresponsabili sottrarsi ai propri doveri e alla proprie responsabilità. Per questo motivo siamo convinti di aver operato nel modo migliore, senza al momento accedere ad ammortizzatori sociali, quali cassa integrazione, che impatta negativamente sui salari, prendendo decisioni sempre nell’interesse esclusivo dei lavoratori e del territorio".