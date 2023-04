Portale danneggiato, via ai lavori Oggi possibile altolà ai pedoni

Inizieranno ieri per termineranno venerdì 28 aprile i lavori di restauro della porta medievale della cinta in Piazza Bastreri, la porta monumentale di accesso al borgo di Porto Venere danneggiata in data 7 febbraio da un mezzo di Ati, l’azienda che svolge il servizio di ritiro dei rifiuti per conto di Acam Ambiente. I lavori di restauro sono stati affidati alla ditta “Francesca Lazzarotti” e con l’approvazione del progetto da parte della soprintendenza gli uffici comunali hanno consentito l’inizio dei lavori di ripristino del portale. I lavori dureranno tre giorni e potrebbero comportare, nella giornata di giovedì, la temporanea sospensione del transito pedonale attraverso il portale. In questa giornata, infatti, sarà necessario l’utilizzo di un mezzo per il riposizionamento della pietra danneggiata. L’importo dei lavori, pari a circa 5000 euro, e quello relativo al progetto per il ripristino, pari a circa 2000 euro, saranno totalmente a carico dell’assicurazione di Acam.