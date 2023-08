Porta Paita, tre in corsa Altro colpo di scena ai tempi supplementari Due operatori ’inediti’

Ora sono in tre, di cui due operatori ’inediti’ agli uffici dell’Authority. Così la corsa alla concessione demaniale di otto anni di Porta Paita nella prospettiva di una gestione che possa trasformare quello che ora è un ’non luogo’ in un’area pubblica pulsante di socialità ed economia commerciale Ieri, alla chiusura del termine per la presentazione delle istanze, fra gli addetti ai lavori dell’ente di via del molo si è aperto il cuore. Questione di riscontro - benché tardivo rispetto agli sforzi effettuati per l’infrastrutturazione - alla lungimiranza che ha presieduto, fin dall’inizio, all’operazione denominata, di concerto col Comune titolare della potestà urbanistica, ’aspettando il waterfront’. Con tre operatori economici concorrenti si riaprono i giochi per la gestione del sito di 5mila metri quadrati, preludio temporaneo della più grande operazione di recupero urbano degli altri 45mila metri quadrati di calata Paita. Uno è quello che già si era lanciato nella precedente istruttoria (apertasi dopo la mancata presentazione di domande conseguente al passaggio esplorativo che aveva portato a due manifestazioni di interesse) ma la cui istanza era risultata carente per un deficit di documentazione. Gli altri due operatori sono ’inediti’ nel senso che non hanno niente a che fare con le precedenti manifestazioni di interesse. Dagli uffici, nessuna informazione aggiuntiva nelle more di una procedura amministrativa con profili di riservatezza. Le buste con le offerte, del resto, rimarranno chiuse fino alla riunione della commissione di valutazione, la cui nomina avverrà oggi. L’obiettivo coltivato da parte dell’ente di via del Molo è di procedere ad un vaglio veloce delle tre istanze pendenti per arrivare entro fine agosto al rilascio della concessione. L’aggiudicazione dovrà tenere conto non solo del rilancio sul prezzo base del canone demaniale fissato in 41mila euro ma anche del progetto gestionale del sito nella sua globalità e complessità, dal ristorante agli hub per le degustazioni, dal solarium all’area destinata alle pratiche sportive (recente la tracciatura di un campo da basket), dalla pescheria allo store. Primo compito del nuovo gestore sarà la messa in opera dei servizi, a fronte dell’impiantistica già pronta. Per ora intanto, a poco meno di un mese dall’inaugurazione, non c’è stato alcun uso spot dell’area. Solo sopralluoghi in vista di prossimi eventi velici, come la Golfo Cup, il cui perno sarà l’attiguo circolo velico; nessuna istanza di uso è stata però formalizzata.

Corrado Ricci