Porta Paita spicca il volo "Obiettivo centrato ma il sogno continua"

Acqua benedetta e acqua salmastra hanno accompagnato il taglio del nastro (a mano del sindaco) per l’inaugurazione di Porta Paita; la prima aspersa dal vescovo saldando i cuori nella preghiera verso un futuro appena iniziato, la seconda nebulizzata dalla brezza dopo i lanci-show ad opera del rimorchiatore Calabria portando refrigerio ai convenuti, ospitati sotto una tenda-spot, con servizio catering. Rituali classici, effetti speciali per il grande giorno nel quale i primi 5mila metri quadrati del fronte a mare ridiventano fruibili; accade 133 anni dopo la cessione al porto che li restituisce sulla rotta dell’espansione a levante. "Un piccolo sogno si realizza in attesa di un sogno più grande, nella continuità dell’azione: tenere insieme lo sviluppo dello scalo e il recupero urbano, badando alla sostenibilità" ha detto il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommaria nel riconoscimento di tutti gli apporti confluiti per traguardare il risultato, a cominciare dall’accordo apripista con Lsct - firmato nel luglio del 2022 - per lo sblocco definitivo di tutte le opere previste dal Piano Regolatore Portuale. Il presidente, nel ricordare il valore della condivisione istituzionale che ha accompagnato l’iter, ha indugiato sul fattore umano facendo l’elenco puntuale delle persone che si sono spese, a cominciare dal responsabile del procedimento Davide Vetrala (uomo-locomotiva). Il risultato è sotto glo occhi di tutti per essere apprezzato: un percorso verde, un solarium, 14 manufatti (di dimensioni variabili da 27 a 45 metri quadrati) dotati di pannelli solari destinati ad ospitare, gestiti da un soggetto privato da individuare, attività commerciali: bar e ristoranti, strutture per lo spettacolo, per lo sport e il tempo libero. La nuova frontiera della socialità.

"In sinergia col Comune, l’ente ha realizzato il progetto grazie ad un investimento di 4.4 milioni di euro" ha ricordato Sommariva lanciandosi nell’annuncio dell’inizio ad ottobre della costruzione del molo crociere, confidando che con l’autunno si superi il contenzioso amministrativo sulla gara, appesa a 30 milioni di fondi Pnrr. Per il resto nessun paletto temporale piantato sulla via della restituzione del resto di Calata Paita: 44 mila metri quadrati, sullo sfondo del piano llavador "che, quanto strumento urbanistico, mantiene la sua efficacia programmatoria sul piano delle destinazione d’uso e dei volumi" ha detto Sommariva a margine della cerimonia, con una puntualizzazione: "Ciò che in altezza può apparire eccessivo potrà essere spalmato in orizzontale...". Il riferimento è all’albergo-torre. Prospettazioni di pensiero - tra convinzione e prevenzione del ritorno di fiamma degli eco-rilievi - a fronte del vuoto, ossia la mancanza di riscontri alle manifestazioni di interesse palesatesi due anni fa. Intanto la concessione al futuro gestore di Porta Paita dagli iniziali 4 anni passerà 8. Questione di appetibilità, che apre ad una constatazione: comunque i tempi sono destinati ad allungarsi rispetto alle previsioni più rosee, al netto delle clausole di accelerazione contenute nel bando-bis dopo il flop della prima gara.

Sindaco Peracchini, presidente della Regione Toti, assessore Giampedrone inneggiano al futuro, palesando orgoglio. "Il bello deve ancora venire" dice il governatore indicando nell’operazione-Piata un modello per la Liguria e l’Italia.

Corrado Ricci