Porta Paita, offerta per la concessione demaniale Spunta un operatore che è già in pista al Mirabello

Un’offerta, in zona Cesarini, per acquisire la concessione demaniale di Porta Paita per la durata di 8 anni; obiettivo: gestire i servizi commerciali destinati a fare perno sulle strutture precarie approntate dall’Autorità di sistema portuale per dare forma alla nuova frontiera della socialità spezzina sulla via del recupero dell’intero waterfront. L’istanza è stata depositata a mano ieri attorno alle 11,50, poco minuti prima della scadenza dei termini. Non è sfuggita la circostanza della presenza, attorno a quell’ora, nella sede dell’ente di via del Molo, di un operatore già in pista nella conduzione di esercizi al porto Mirabello. Casualità o presenza da connettere alla procedura? Lui fa scudo alle domande. Di certo, gli iniziali portatori di interesse - che avevano fatto capolino con le manifestazioni esplorative per poi fare marcia indietro nei termini fissati per il deposito delle istanze reali - non hanno rilanciato, neanche dopo il raddoppio dei termini temporali della concessione, passati da 4 o 8 anni nell’ultimo step della procedura. Le ragioni? Evidentemente la considerazione di un investimento troppo oneroso in relazione alle prospettive di profitto stimate. Al momento la busta con l’offerta, con tutti gli incartamenti da vagliare, resta chiusa, in attesa della composizione della commissione aggiudicatrice: di qui il riserbo sull’aspirante concessionario. Ma se la progettualità palesata per valorizzare l’area di 5mila metri quadrati si rivelerà convincente, i titoli imprenditoriali saranno riscontrati e i controlli antimafia escluderanno relazioni in ordine di codice penale, la strada dell’aggiudicazione, in assenza di concorrenti, appare spianata. Intanto sono allo sprint finale i lavori a cura dell’impresa Agnese: un tour de force per aprire al pubblico l’area sabato prossimo. Il dopo è tutto da vivere e raccontare.

Corrado Ricci