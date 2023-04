Porta Paita, corsa contro il tempo Un mese per fare osservazioni Prima dell’estate il bando di gara

Nella corsa contro il tempo per la fruizione pubblica estiva dell’area di Porta Paita infrastrutturata a spese (3,5 milioni di euro) dall’Autorità di sistema portuale, si è materializzato il primo atto successivo alla fase della raccolta delle richieste della concessione demaniale. Questa ultime, come è noto, sono tre. E’ notizia di ieri che è stato fissato al 19 maggio il termine ultimo per presentare osservazioni: un passaggio obbligato della procedura di evidenza pubblica prima di dare forma al bando di gara. "Trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo" è scritto nell’atto a firma del responsabile dell’Ufficio Demanio dell’Adsp Luca Perfetti. Nel frattempo sono state depositato le istanze di concessione per la consultazione prevista dalla legge. I contendenti sono cresciuti. La circostanza fa prova dell’appeal dell’area di 5mila metri quadrati oggetto dei lavori e dell’allestimento per varie tipologie di offerta commerciale: ristorazione, servizio bar, pescheria, store multifunzionale nel contesto di percorsi pedonali nel verde, solarium, campetto sportivo per il basket e arena per spettacoli e proiezioni.

La prima società a farsi avanti era stata Cinque Terre Ferries, armatrice del Lord Byron, che aveva aperto la procedura prospettando la possibilità di guidare un consorzio di operatori locali iscritti alla Cna. In zona Cesarini sono arrivate altre due istanze: quella avanzata dalla società Marigola Service Srl è quella presentata dal Consorzio marittimo turistico 5 Terre-Golfo dei Poeti, capofila di un gruppo di portatori di interesse che vede al suo interno anche la Spezia & Carrara Cruise Terminal (società partecipata da Royal Caribbean, Msc Cruises e Costa Crociere che detiene la gestione della stazione crocieristica) e anche le associazioni di categoria Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti. Finita la fase delle osservazioni, si aprirà quella finalizzata a modellare il bando di gara con invito a partecipare rivolto ai tre contendenti. Presentate le proposte puntuali di gestione, scatterà la selezione. Chiunque vincerà, dovrà fare presto per centrare l’obiettivo di una valorizzazione estiva dell’iniziativa imprenditoriale, tenendo conto dei tempi necessari per arrivo delle forniture. Non è un passeggiata.

Corrado Ricci