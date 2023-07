Porta Paita adesso c’è Attesa per il gestore

Vedere per credere, apprezzare e attendere. L’area di Porta Paita da oggi è realtà, col suo percorso verde, il solarium, la fontana refrigerante (a zampilli dal basso), il campetto-arena per sport e spettacoli e l’insieme di prefabbricati, dotati di pannelli solari, deputati ad ospitare ristorante, bar, pescheria, store, laboratori e toilette. Quello che manca all’appello è il gestore. La domanda dell’(unica) società aspirante concessionaria, depositata lunedì scorso (dopo il flop dell’iter pregresso) è al vaglio. L’esame della stessa è in corso da parte di una commissione appositamente nominata all’interno dell’Autorità di sistema portuale, l’ente che ha finanziato le opere da 4,4 milioni di euro dopo essersi adoperata per il recupero ad uso urbano dell’area (già in uso da Lsct nella prospettiva dell’espansione a levante che determinerà la frubilità di tutto il waterfront). In Authority bocche cucite sull’identità dell’istante. Questione di procedure e tutela della privacy in una fase ancora top secret. "Fra una settimana si avranno notizie ufficiali" dicono dagli uffici. Le indiscrezioni portano ad un’attribuzione al condizionale: un ruolo attivo nella gestione potrebbe essere giocato ad un operatore già in pista al Mirabello.

Oggi, comunque, alle 11,30, il taglio del nastro e il disco verde alla fruibilità dell’area. La circostanza fa da ancoraggio a plausi e polemiche politiche. I primi sono per l’adoperarsi del presidente Mario Sommariva, le seconde investono l’amministrazione. A muovere entrambe le prospettazioni – dando valenza di "punto di partenza" all’evento di giornata sull’onda lunga e lontana dell’intesa sul Prp risalente al 2001, con elogio alla classe dirigente dell’epoca – sono comunali del Pd Andrea Montefiori, Martina Giannetti, Viviana Cattani, Marco Raffaelli, Dino Falugiani, Andrea Frau. "Oggi chi amministra prova a mettere il cappello su tutto quello che di positivo accade e rimane a distanza dalle questioni di più difficile soluzione, nella speranza che in qualche modo vadano in equilibrio: viene in mente il recente e misterioso protocollo tra Comune della Spezia ed Enel, che altro non è se non il mero l’accoglimento dei progetti di Enel sul fronte delle energie rinnovabili, con la possibilità da parte della città di decidere su alcune delle aree che non saranno utilizzate dall’azienda. La logica del sindaco sui grandi temi è, purtroppo per la città, quella dell’ io speriamo che me la cavo".

Corrado Ricci