Popolizio al Civico

Nuovo appuntamento con la Stagione di Prosa 2023-24 al Teatro Civico della Spezia, stasera e domani, sempre alle 20.45, in scena ‘Uno sguardo dal ponte’, tratto dall’omonimo testo di Arthur Miller con la traduzione di Masolino D’Amico, che vede Massimo Popolizio in veste di regista e interprete principale. Lo stesso Popolizio, domani alle 18, incontrerà il pubblico al Pin nell’ambito della rassegna ‘Foyer’, affiancato da Alessandro Maggi, direttore artistico del Civico. Scritto nel 1955 e ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, ‘Uno sguardo dal ponte’ è il dramma della gelosia di Arthur Miller. Un grande affresco sociale, oltreché il ritratto di un uomo onesto (Eddie Carbone), compromesso e sconfitto da una passione illecita e ineluttabile. In Italia fu rappresentato per la prima volta il 18 gennaio 1958 al Teatro Eliseo di Roma con la regia di Luchino Visconti, protagonisti Paolo Stoppa e Rina Morelli nei panni di Eddie Carbone e di sua moglie Beatrice. Info: 0187 727521 e [email protected].