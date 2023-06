Pontremolese verso il raddoppio Il Ministero risponde a Frijia

Nella seduta di ieri della Commissione Trasporti della Camera, l’onorevole Maria Grazia Frijia, ha presentato al Ministro delle Infrastrutture un’interrogazione sul completamento della Pontremolese "la cui realizzazione rappresenta un’opera strategica per l’Italia – scrive Frijia – Ad oggi la linea è per il 50% a binario unico e mostra pendenze elevate che riducono le dimensioni dei treni (soprattutto merci) nonostante la ferrovia abbia al suo sbocco uno dei più importanti porti della nazione. In merito, ritengo che il porto di Spezia deve continuare a esercitare ruolo importante nel quadrante geografico da Livorno a Genova e, grazie al completamento della tratta, troverà nuovo impulso per investire in nuove infrastrutture logistiche, tecnologiche e di transizione energetica".

Nella sua risposta, il sottosegretario Tullio Ferrante, ha aggiornato sul lavoro del Commissario Straordinario per il raddoppio. L’opera è suddivisa in due fasi: la prima relativa alla parte alta ha già copertura ed entro sei mesi partirà con la pubblicazione del bando di gara. La seconda tratta che prevede raddoppi e Galleria del Valico, è in corso di progettazione per la rivalutazione del costo dell’intervento e l’individuazione della priorità dei lotti costruttivi.