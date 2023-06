Ponti sotto osservazione Via libera al maxi piano di verifica e sicurezza

Via libera dalla Provincia al nuovo piano di verifiche ed interventi per la messa in sicurezza dei ponti lungo le strade provinciale. Il piano rientra nel programma che riguarda la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza: avrà una durata di sei anni, dal 2024 al 2029, e riguarderà oltre sessanta infrastrutture lungo quasi tutte le arterie stradali spezzine. In totale il programma prevede un impegno di 10.427.520,88 euro. "Un nuovo importante piano per la verifica e gli interventi di manutenzione di ponti presenti lungo gli oltre 550 chilometri di strade provinciali della Spezia. Si tratta di uno strumento importante che richiederà un impegno considerevole del nostro settore tecnico – spiega il presidente Pierluigi Peracchini –. In questi anni la Provincia ha operato con una programmazione di interventi che non ha precedenti. Abbiamo attivi o in fase di avvio sei cantieri manutentivi maggiori, oltre ad altre attività meno estese. Il tutto con lavorazioni in corso e senza avere opere ferme". Il programma prevede nel 2024 una serie di verifiche e progettazioni inerenti i ponti situati lungo la sp370 a Monterosso, la sp8 a Rocchetta Vara, la sp7 nei Comuni di Rocchetta e Brugnato, la sp40 a Deiva Marina, la sp61 a Vernazza, la sp10 a Beverino, la sp52 a Maissana, la sp17 a Riccò del Golfo. Nel 2025 il programma di verifiche riguarderà il ponti situati sulla sp370 a Monterosso, la sp10 a Beverino, Follo e Calice al Cornoviglio, sula sp566 a Varese Ligure e Sesta Godano, la sp64 a Levanto, sp65 a Deiva Marina, sp13 a Follo, sp15 alla Spezia, e sp38 a Pignone.

Dal 2026 partiranno gli interventi di manutenzione, che per quell’anno riguarderanno il ponte Cà di Vara lungo la sp566 a Sesta Godano per 1.162.748,76 euro, e il ponte sul torrente Mangia, sempre sulla 566 ma a Brugnato, per 1.071.720 euro. Nel 2027 verranno impegnati altri 2.234.468,76 per interventi di manutenzione: lavori previsti sul ponte sul torrente Pastanelli a Monterosso per 1.282.868,76 euro, e interventi di consolidamento per 951.600 euro sulla sp7 a Rocchetta Vara e Brugnato, sulla sp61 a Vernazza, sulla sp52 a Maissana, e sulla sp10 a Follo. Nel 2028, i lavori di messa in sicurezza riguarderanno ponti sulla sp8 a Rocchetta Vara, sp40 a Deiva Marina, sp10 a Beverino, Follo e Calice al Cornoviglio, sulla sp566 a Sesta Godano, sp64 a Levanto, sp65 a Deiva Marina, sp13 a Follo, sp15 alla Spezia, e sulla sp38 a Pignone. Infine, nel 2029 saranno spesi 2.234.468,76 per attività di messa in sicurezza sulla sp370 a Monterosso, sp566 a Varese Ligure, e sulla sp17 a Riccò del Golfo.