Ponti di primavera Una task force per la sicurezza in stazioni e borghi

di Chiara Tenca

Primavera ed estate alle Cinque Terre: frotte di turisti che per raggiungere i borghi più gettonati del levante ligure scelgono il treno, riversandosi in massa nelle stazioni. Mezzo capillare, grazie anche al 5 Terre Express – dal 18 marzo al 5 novembre, 99 collegamenti giornalieri fra La Spezia Centrale e Levanto –, che specie nelle ore di punta viene preso d’assalto generando situazioni difficilmente gestibili, in particolare sui binari di Manarola e Vernazza, in cui gli spazi sono ridotti. Per evitare una nuova emergenza sicurezza, la via scelta è quella della collaborazione fra enti e gestore.

Lo scorso 3 aprile, una prima fumata bianca è arrivata dal tavolo in Prefettura a cui hanno preso parte i sindaci dei tre Comuni delle Cinque Terre Fabrizia Pecunia, Francesco Villa ed Emanuele Moggia, il direttore del parco nazionale Patrizio Scarpellini, rappresentanti del Comune della Spezia, Rfi e Trenitalia, vertici delle forze di polizia e della polfer, oltre che alla padrona di casa Maria Luisa Inversini. Lavori, telecamere, servizi, controlli: questo il pacchetto di misure in via di realizzazione. Entro l’inizio della bella stagione, saranno installati 164 occhi elettronici collegati con la sala operativa della Polfer nelle stazioni dei borghi, 130 – di cui una parte già attive – in quella della Spezia Centrale, mentre altre sono già funzionanti sulle carrozze più recenti. Inoltre, In vista dei ponti primaverili in arrivo e del conseguente afflusso di turisti, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo: polfer in ambito ferroviario, carabinieri in raccordo con le polizie locali nei borghi. È il gruppo Ferrovie, che riunisce Rfi (infrastrutture) e Trenitalia (mobilità) ad illustrare tutte le misure previste tramite il proprio ufficio stampa. "Oltre ai 99 collegamenti ferroviari quotidiani abbiamo messo un grosso impegno, anche economico, nelle stazioni: con Rfi, siamo nelle fasi finali per la realizzazione del secondo sottopasso a Monterosso, che prevediamo di aprire a giugno e ci permetterà sia di distribuire meglio le persone sui marciapiedi dedicandone uno all’entrata e un all’uscita, poi sarà la volta di Vernazza, finita la stagione. Verrà ampliato lo spazio sul marciapiede, eliminando una struttura e realizzata una nuova scala sfruttando uno spazio di servizio nascosto, inoltre sarà spostato l’ascensore". E non finisce qui, perché anche la stazione di Manarola, l’altra considerata a rischio ‘tappo’, sarà al centro di importanti riqualificazioni: c’è lo studio di fattibilità per una nuova scala, anche se – specificano da Ferrovie – "è ancora presto per i tempi".

Chiude il pacchetto il servizio di assistenza: che siano al desk o lungo i binari in concomitanza con arrivi e partenze per distribuire i passeggeri su tutto il treno, i ’giubbini rossi’ sono ormai una figura importante nelle stazioni, dove arriveranno anche alcune guardie giurate. E i sindaci ringraziano: Fabrizia Pecunia da Riomaggiore, pasionaria della sicurezza sui binari dopo diversi casi a rischio nelle scorse stagioni, avalla la strategia dei tavoli, l’ultimo dei quali due giorni fa, e condivide la proposta del collega Franco Villa da Vernazza. "Spesso – spiega quest’ultimo – i treni arrivano in contemporanea ambo direzioni: questo significa 300 persone da una parte e 300 dall’altra, cosa che crea problemi di deflusso e sicurezza. Perché, quindi, non far sì che i Cinque Terre Express saltino in modo alternato le fermate di Vernazza e Manarola, in modo da decongestionare? Resterebbe una corsa ogni 30 minuti". "Servirebbe uno studio con analisi dei flussi, anche tenendo conto dei battelli – suggerisce la Pecunia –, cercando di scaglionare gli arrivi per fascia oraria, altrimenti siamo a rischio implosione".