Ponte di Pagliari, ricostruito il crollo I periti spiegano le responsabilità

di Massimo Benedetti

Il Camec, il museo d’arte moderna e contemporanea, si è trasformato ieri in un avamposto del tribunale per accogliere in una delle sue sale, trasformata in aula multimediale, l’incidente probatorio per il crollo del ponte di Pagliari avvenuto il 12 maggio 2021. Gli ingegneri Massimo Losa, Renzo Valentini e Andrea Bracciali, docenti universitari già impegnati nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi di Genova, nel corso della mattinata hanno esposto davanti ai 34 indagati (la maggior parte non presenti) e ai loro avvocati, con l’ausilio di slide, le 123 pagine della perizia commissionata dal gip Fabrizio Garofalo per far luce su cause e responsabilità del crollo. Al pomeriggio il procuratore capo Antonio Patrono ha fatto domande ai tecnici sugli aspetti dell’imputabilità.

La prevista udienza di oggi non ci sarà. Le difese, infatti, non avevano le slide presentate e neppure la trascrizione del verbale dell’udienza di ieri, pertanto non avrebbero potuto procedere con le controanalisi. L’udienza, quindi, è stata rinviata al prossimo 14 luglio.

Da quanto emerge, il campo potrebbe restringersi: alcune figure come il collaudatore e i responsabili delle pompe idrauliche, sarebbero infatti finite ai margini. Non altrettanto dicasi per progettisti, esecutori e enti che hanno avuto la manutenzione ordinaria e straordinaria. Manutenzione che, è emerso, doveva essere effettuata ogni sei mesi e che invece sarebbe risultata assente. Doveva essere incaricato un ’soggetto’ esterno, non spettava al progettista, ci voleva un appalto a parte. Ci sono poi i bulloni sottodimensionati – 24 millimetri invece che 27 – per ancorare ai basamenti le cerniere su cui ruotava la struttura, che sarebbero una concausa: nella fase costruttiva il foro del bullone doveva essere più grande, perché altrimenti non c’era ’gioco’. I tecnici hanno detto che il ponte ha retto anche troppo, è crollato quando si è rotta la metà dei bulloni.

Sono trentaquattro gli indagati:

progettisti, esecutori, controllori, gestori dell’opera, vertici dell’Autorità di sistema portuale susseguitesi dal 2010 al maggio 2021, rup e direttore dei lavori. Non siamo di fronte ad incriminazioni, ma a ipotesi di reato da vagliare all’insegna del contraddittorio che caratterizza il metodo dell’inchiesta.

E’ uscito di scena l’ex presidente dell’Ap Giorgio Bucchioni, deceduto. Ci sono l’attuale presidente Mario Sommariva, passando per Cirillo Orlandi, Lorenzo Forcieri, Carla Roncallo e per gli ex segretari generali Marco Ceglie, Davide Santini e Francesco Di Sarcina. I titolari dell’impresa che realizzò e mise in opera i pistoni, la Stocchetta Cilindri di Brescia e il direttore dei lavori che vigilò sull’installazione: Florindo Cauduro, Pietro Grazioli e Giancarlo Renaldini; anche Francesco Dal Mut, direttore dei lavori dell’Ap, nominato nel settembre del 2020. I quattro progettisti del ponte, gli ingegneri Pierangelo Pistoletti, Luca Romano, Bruno Ballerini, Alberto Baldi. Il responsabile unico del procedimento e il direttore di lavori nei ranghi dell’Autorità portuale, gli ingegneri spezzini Franco Pomo e Fabrizio Simonelli. C’è poi l’esecutore del collaudo statico della struttura: Luigi Calvanese. E poi Federica Maggiani, 52 anni, presidente del consorzio nautico che gestisce la darsena e i manovratori del ponte: Marco Martinelli e Diego Baruzzo.

Quindi Pier Francesco Agnese, dominus dell’omonimo colosso dell’edilizia, Angela Barbaria e Mario Sciolla all’epoca dei fatti sulla plancia della ditta Siman, primaria impresa navalmeccanica, in veste di costruttori della struttura. E inoltre Mario Gerini, Renato Goretta, Walter Malvolti, Lorenzo Bernardini, Eugenio Bodini, Mario Bodini, Maurizio Narra, Alfredo Corbelli, Alberto Gemignani e Pietro Bertolini.