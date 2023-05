Ponte di Ceparana, il progetto presentato a cittadini e imprese

Cittadini e imprese di Ceparana in assemblea per fare il punto sui lavori di realizzazione del ponte destinato a collegare la bassa Val di Vara con la Val di Magra. È quanto organizzato dal Comune di Bolano per martedì 23 maggio alle 17.30 all’auditorium della cittadella degli studi ceparanese. Presentazione del progetto definitivo e aggiornamento sullo stato dei lavori i temi dell’incontro che sarà introdotto dal sindaco di Bolano, Alberto Battilani, con interventi del vicesindaco bolanese Paolo Adorni, del consigliere provinciale delegato alla viabilità nonché sindaco di Follo, Rita Mazzi, e del dirigente della Provincia, Gianni Benvenuto. L’incontro, moderato dal presidente del consiglio comunale bolanese Massimo Silvestri, sarà concluso dal presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini. Intanto, sul tema si registra l’intervento di Giorgio Casabianca, ex assessore provinciale oggi nella segreteria provinciale del Pd, che ripercorre le tappe del lungho iter che ha portato alla realizzazione dell’opera. "Gli amministratori del Pd, a livello locale provinciale, si sono sempre impegnati per vedere realizzata questa importante infrastruttura. Dopo decenni di inutili discorsi, tra il 2010 e il 2012, l’amministrazione Provinciale ha incaricato la Salt di preparare i primi progetti della bretella, e la Regione Liguria con presidente Burlando ha finanziato l’opera con fondi Europei. È stata la giunta Toti, appena eletta, a togliere i finanziamenti al progetto" afferma Casabianca, che ricorda come sia stato il Pd di Bolano assieme alle sezioni di Santo Stefano, Albiano, Follo e Vezzano, a promuovere una partecipata petizione "consegnata al ministro delle Infrastrutture Delrio, che ha poi rifinanziato la bretella con 13,5 milioni". Resta da finanziare invece il secondo lotto, così come gli ulteriori lavori di raccordo tra il ponte e la viabilità urbana di Ceparana.