Ponte della Cavanella riaperto a senso unico

Il Ponte di Cavanella Vara riaprirà il prossimo 12 giugno (come da programma) lungo la Strada Provinciale SP17, nel Comune di Beverino. Le opere per completare questo intervento strategico per l’entroterra spezzino, realizzato dalla Provincia della Spezia con fondi della Regione Liguria, sono ancora in corso, ma la pianificazione dei lavori ha garantito di raggiungere la fase in cui, dopo una chiusura totale della viabilità, il cantiere interesserà una sola corsia per volta, consentendo quindi l’attivazione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico. Il ponte sarà percorribile con alcune limitazioni: oltre al senso unico alternato, accesso a veicoli fino a 35 quintali, velocità massima 20 kmh, divieto di accesso a cicli e pedoni, larghezza di ingombro massima 2.2 metri lineari. Le restanti lavorazioni di cantiere non subiranno modifiche rispetto al cronoprogramma presentato, l’intervento sta seguendo il suo iter temporale. "La riapertura a senso unico alternato – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – accompagnerà d’ora in avanti tutto lo svolgimento ulteriore dei lavori, fatta salva la possibilità di sporadici interventi particolari che richiedano brevi chiusure". "Questo intervento rientra nel programma di manutenzioni straordinarie che la Provincia sta portando avanti su tutta la rede stradale di competenza" spiega il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini. "Come sindaco non posso che ringraziare Regione e Provincia per il lavoro svolto e i tecnici che hanno rispettato le scadenze" dice il sindaco di Beverino Marco Cosini