Ponte Colombiera Anas anticipa l’apertura a giugno

Un sospiro di sollievo per l’estate. Dopo il sopralluogo effettuato da Anas è stato ufficializzata al 2 giugno la riapertura a doppio senso di circolazione del ponte della Colombiera inizialmente prevista per il 23 luglio. Gli ispettori di Anas hanno infatti valutato l’opportunità di poter effettuare la parte finale dell’intervento anche in presenza di traffico su entrambe le carreggiate pur mantenendo il divieto di transito ai mezzi di massa superiore alle 7,5 tonnellate fino al termine delle riparazioni dell’impalcato. La confortante notizia è stata comunicata al Comune di Ameglia e Regione Liguria. Intanto in questi giorni stanno proseguendo i lavori di messa in sicurezza dell’impalcato, lasciando aperto il transito dei veicoli a senso unico alternato fino al 2 giugno. Per il territorio l’anticipo della riapertura è decisamente una buona notizia.