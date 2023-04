Ponte aperto sotto le feste di Pasqua

I lavori per la manutenzione straordinaria del ponte di Cavanella Vara, lungo la Strada Provinciale SP17, nel Comune di Beverino sono ai blocchi di partenza. Ma inizieranno soltanto dopo le festività Pasquali. Ponte di Cavanella rimane dunque aperto e questo anche per sgravare abitanti e turisti da disagi nelle festività. Giusto una manciata di giorni di attesa prima vedere avviate le opere. Il Presidente della Provincia, Peracchini, nel confermare che l’intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura sarà realizzato come previsto dal piano delle opere, ha voluto rimarcare la volontà di non gravare la viabilità locale con l’apertura del cantiere prima del ponte di Pasqua. A partire da oggi, indicativamente dalle ore 18, il ponte (ieri ancora chiuso per terminare le opere di allestimento cantiere) verrà riaperto al traffico. In ogni caso, grazie a una serie di opere di manutenzione viaria straordinaria terminate la scorsa settimana, è stato individuato un percorso alternativo lungo la Provinciale SP18 che potrà garantire di bypassare il tratto stradale, ovvero la SP17, interessato dalle lavorazioni sul ponte. Sarà quindi possibile, con un aumento del tempo di percorrenza di circa un quarto d’ora, raggiungere tutte le frazioni interessate che si trovano lungo queste arterie stradali: Cavanella, Padivarma, Canevolivo e Madonna di Santa.