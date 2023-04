Ponte 1° maggio: il sentiero resta a senso unico

Sarà replicata anche in occasione del ponte del 1° maggio, a partire da domani, l’applicazione del senso unico alternato nella fascia oraria 10-14 del sentiero Sva Monterosso-Vernazza, con ingresso da Monterosso. L’annuncio è del Parco Nazionale, che parla di ’bilancio positivo sulla rete escursionistica nel secondo ponte di Primavera’ e che sottolinea come ’grazie al senso unico i passaggi sul tratto sono rimasti entro i limiti stabiliti, nel rispetto della capacità di carico antropico e hanno consentito una fruizione piacevole e ordinata a vantaggio della godibilità da parte degli escursionisti". Sull’altro tratto del sentiero Sva da Corniglia a Vernazza la percorrenza rimane consentita in entrambe le direzioni, così come su tutta la rete sentieristica del Parco che conta circa 130 chilometri di percorsi.