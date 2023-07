Pomeriggi in giallo nell’area verde A Nave grazie al circolo Pertini

Pomeriggi in ’giallo’ all’area verde dell’Arci nel quartiere sarzanese di Nave. L’iniziativa è curata dall’associazione ’Sandro Pertini’ in collaborazione con il circolo e la partecipazione di Giuliana Burzi che presenterà gli scrittori che parteciperanno alle tre date di luglio della manifestazione letteraria che riprenderà poi a settembre. Si inizia questa sera, giovedì, alle 21 con l’autrice Paola Martini che presenta il libro dal titolo ’Gli anni forti’ storia di una ragazza dal dopoguerra al delitto Moro. Si prosegue domani, venerdì, alle 18.30 con ’Diagnosi oscura’ scritto dal medico Sandro Massimo Viglino che racconta una indagine che ha come sottofondo proprio la città di Sarzana. Infine giovedì 27 luglio di nuovo alle 21 Giorgio ’Getto’ Viarengo presenta il suo lavoro dal titolo ’Il processo Spiotta’. Gli incontri sono a ingresso libero e in caso di pioggia verranno ospitati all’interno dei locali del centro socale Arci Nave.