Polo universitario, pronte strategie di sviluppo tra progetti e master post laurea

Gli alloggi per gli studenti, i parametri degli stipendi dei docenti a contratto e strategie di sviluppo del Polo universitario spezzino. Di questo e molto altro ancora si è parlato nel corso della IV Commissione consiliare convocata per ieri pomeriggio in Comune. All’incontro erano presenti i vertici di Promostudi e dell’Università di Genova, i membri della commissione che ne fanno parte e il presidente Oscar Teja. É stata l’occasione per fare chiarezza e dare risposte ai tanti quesiti che negli ultimi mesi sono stati posti durante le sedute consiliari sul futuro dell’Università spezzina. Tra le emergenze che in più di una occasione era emersa c’era il riallineamento degli stipendi dei docenti a contratto. Emergenza che ha fatto temere per la stessa sopravvivenza del Polo e che ora pare definitivamente rientrare. Una via d’uscita dovrebbe arrivare alla chiusura del consuntivo 2022, momento in cui sarà possibile vedere quali le risorse a disposizione per rialzare gli stipendi che erano stati “tagliati“. Altra questione sono gli spazi. La difficoltà di reperire aule per recuperare lezioni “saltate“ è un dato di fatto. Su questo punto gioverà la convenzione con la Marina militare che dovrebbe liberare le ultime stanze del Falcomatà che, a suo tempo, aveva messo a disposizione. Poi ci sono gli alloggi per gli studenti. Una questione non da poco e che dovrebbe trovare delle valide soluzioni nel palazzo del ghiaccio dove è prevista la realizzazione di camere per un totale di 48 posti letto, 52 nel Falcomatà grazie a dei fondi messi a disposizione del Miur, e altri 18 nella palazzina delle Armi sempre di proprietà della Marina. Uno sbocco abitativo potrebbe arrivare anche da un accordo con il sindacato dei proprietari immobiliari per dare una spinta all’affitto calmierato di appartamenti da assegnare agli studenti. C’è poi la questione dello sviluppo del polo universitario. E anche qui le ipotesi non mancano. Si va da master post laurea legati al turismo e al subacqueo. Quest’ultimo aspetto legato al fatto che La Spezia diventerà un polo nazionale per la subacquea. Non è mancata neppure la proposta di prendere contatti con le società della portualità per capire di che tipo di formazione hanno bisogno al proprio interno le aziende.