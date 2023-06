Polo subacqueo, l’obiettivo-rete del Comune

Mentre l’inaugurazione del Polo nazionale della subacquea rallenta sulla tabella di marcia (il battesimo inizialmente fissato per dopodomani slitta a data da destinarsi, causa burocrazia), il Comune della Spezia si lancia verso l’obiettivo nella messa in rete delle imprese vocate alle attività underwater. Lo fa, insieme all’ Università di Genova e alla Regione Liguria, concorrendo col progetto First all’"Interreg Italia Francia Marittimo", iniziativa comunitaria finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la cooperazione tra regioni dell’Unione europea. In gioco ci sono un milione e 600mila euro. "L’obiettivo del progetto è quello di mappare, aggregare e mettere a sistema le competenze e i fabbisogni di tutte le diverse realtà coinvolte nel settore della subacquea, sia scientifica e industriale, definendo un modello economico di riferimento per uno sviluppo transfrontaliero del settore. Nello stesso tempo il programma prevede di creare una rete permanente di collaborazione tra le varie realtà coinvolte, partendo delle specificità locali" è puntualizzato nella nota del Comune. Ad elaborare il progetto è stato il professor Giovanni Indiveri (nella foto), docente associato in Automatica, dell’Università di Genova, direttore del centro Interuniversitario sui Sistemi Integrati per l’ambiente marino (Isme) composto da nove atenei (Genova, Pisa, Firenze, Ancona, Cassino, Lecce, Bologna, Calabria, Roma La Sapienza) con laboratorio congiunto con la Marina Militare al Cssn della Spezia per lo sviluppo delle ricerche nella robotica marina. Ieri a Seafuture, nell’ambito di un convegno promosso da Cna, il professore ha parlato di "Subacquea e tecnologia come settore d’impresa" illustrando, fra l’altro, il progetto sviluppato su impulso del Comune della Spezia con l’impegno in prima linea dell’assessore all’Università Patrizia Saccone.