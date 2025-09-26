Polo sanitario. Il Comune incontra Asl5

Nuovo polo sanitario ad Arcola, la sindaca Monica Paganini (nella foto) e l’assessore alla sanità Stefano Tabone hanno richiesto un incontro con la direzione sanitaria di Asl 5, per illustrare il proprio progetto di investimento sul territorio, che prevede l’acquisizione di spazi da destinare ad ambulatori di medici di medicina generale, ma non solo. Anche a specialisti, infermieri di famiglia, pediatri e assistenti sociali.

Il progetto a misura di persona di qualsiasi età e con qualsiasi esigenza, che si era prefissata la sindaca Paganini, sta procedendo a passi da gigante. Dopo la realizzazione dell’Ifec in via Pedemonte, il presidio sociosanitario di comunità, l’obiettivo è fornire ancora più servizi e rendere davvero effettivo il modello delle cure sociosanitarie integrate e di prossimità, in risposta a bisogni crescenti della popolazione.

Il Comune è disposto a mettere a disposizione locali per ricavarne un presidio sulla salute dove i cittadini possano essere seguiti e curati a trecentosessanta gradi. I dati sulle cronicità e sulla condizione di fragilità della "quarta età" evidenziano l’urgenza di rafforzare la rete dei servizi e di strutturare percorsi di prevenzione, oggi carenti". Sottolinea l’amministrazione comunale che ritiene importante investire a livello locale, mettendo a disposizione risorse e strutture comunali per sostenere e potenziare l’offerta del servizio sanitario pubblico.

"L’idea è di creare un ambulatorio comunale con funzioni miste e che si integrano con il settore sociale, infermieristico. Ci auguriamo che l’esempio di un comune che mette al centro la sanità e investe in una struttura di supporto, possa stimolare Asl e Regione a un cambio di passo nell’organizzazione dei servizi". Cristina Guala