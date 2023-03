Polo nazionale degli armamenti La Rsu dell’Oto è favorevole "Ma i mezzi ve li forniamo noi"

Continua a far discutere il futuro dell’ex Oto Melara. L’occasione questa volta è stata data dall’audizione del capo di stato maggiore dell’Esercito Pietro Serino in commissione Difesa alla Camera, nella quale si è parlato anche del rinnovamento dei mezzi e delle attrezzature dell’Esercito. Serino ha lanciato la proposta di un polo nazionale degli armamenti terrestri che abbia come baricentro il consorzio Iveco-Oto Melara, mentre per quanto riguarda il rinnovamento del parco mezzi cingolati dell’Esercito, ha dichiarato che, oltre al previsto ammodernamento dei carri Ariete, sono stati selezionati il carro pesante Leopard2 ed il Cv90 svedese per sostituire i vecchi carri Dardo. Una scelta, quest’ultima, che ha fatto storcere il naso alle rsu della Sistemi di difesa di Leonardo, che pur accogliendo con favore la proposta sul polo nazionale degli armamenti, non comprendono "come questa proposta si possa conciliare con le dichiarazioni che vedrebbero la selezione da parte dell’Esercito di un mezzo tedesco e di un mezzo svedese. Quale sarebbe il ruolo dell’industria nazionale in questo contesto? L’industria nazionale verrebbe esclusa dal rinnovamento delle nostre forze armate? I nostri prodotti si collocano tra i migliori sul mercato e sono dotati delle ultime tecnologie. Siamo in grado di fornire i mezzi necessari alle nostre forze armate da integrare su veicoli di produzione nazionale o estera". Le rsu sottolineano come oltre un anno fa ci fu la "scellerata ipotesi di vendita di Oto e Wass al solo scopo di fare cassa. Riteniamo fondamentale ricercare alleanze o collaborazioni internazionali in un’ottica di integrazione europea che possa garantire la governance e sovranità nazionale sulla progettazione, produzione e manutenzione nel settore terrestre entrando di fatto nel progetto del carro europeo. Un tema che indubbiamente dovrà essere affrontato dal nuovo governo" dicono le rsu che ribadiscono il necessario "mantenimento della governance italiana" e il proprio no "a spacchettamenti delle linee di business o dei siti".