Ferito un dirigente della questura. Colpito dalla scheggia di un petardo

La Spezia, 12 maggio 2024 – La partita di venerdì sera al ’Picco’ è stata una festa per i tifosi dello Spezia, un po’ meno per quelli del Venezia che negli ultimi 45’ hanno visto sfumare la promozione in serie A. Non ci sono stati incidenti, perché i servizi di ordine pubblico predisposti dalla questura hanno funzionato bene. Purtroppo nel bilancio c’è un ferito ’illustre’, il dirigente della divisione anticrimine della questura Gianpaolo Orditura, colpito alla gamba dalla scheggia di un petardo lanciato dai tifosi veneziani e medicato al pronto soccorso del Sant’Andrea con prognosi di dodici giorni.

Alla fine della partita, mentre i supporters delle Aquile invadevano pacificamente il campo per festeggiare la salvezza, con tanti bambini ’inseguiti’ dai loro genitori, i 447 sostenitori del Venezia hanno sfogato la loro rabbia. Si erano già distinti negativamente durante il primo tempo quando dal settore ospiti avevano lanciato in campo, senza alcun motivo, petardi e fumogeni costringendo anche l’arbitro ad interrompere il gioco.

Dopo il triplice fischio si sono ’agitati’ parecchio lanciando fumogeni e richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine che hanno subito predisposto un ’cordone’ visto che nel frattempo c’era stata l’invasione festosa dei tifosi spezzini. Oltre ai fumogeni, i veneziani hanno lanciato anche dei petardi e uno di questi è esploso proprio nei pressi del primo dirigente Orditura che in quel momento si trovava in campo. Una scheggia lo ha colpito alla gamba, sotto al ginocchio, squarciando i pantaloni e procurandogli una ferita.

Si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove il dirigente della questura è stato medicato per le escoriazioni subìte e giudicato guaribile in dodici giorni.

I tifosi del Venezia sono rimasti dentro la stadio a lungo, finché tutti i tifosi dello Spezia non se ne sono andati. E mentre in centro e per le vie cittadine impazzavano i caroselli per festeggiare la salvezza delle Aquile, solo poco prima di mezzanotte i veneziani giunti in riva al Golfo con numerosi pulmini, minivan e auto, sono stati scortati dalla polizia fino al casello autostradale. Il tragitto è stato quello collinare della variane Aurelia, pertanto sono state chiuse al transito viale Sauro, viale Ferrari e via Fiume per consentire il transito del ’corteo’ dei veneziani fino a piazzale Ferro. Il pullman della squadra era transitato poco prima.

Attorno alla mezzanotte si è formata una lunga coda in via Fiume all’altezza del ponte della Scorza, finché non è transitato l’ultimo veicolo dei tifosi ospiti scortato dalla polizia. Tutto è filato via liscio senza ulteriori intemperanze da parte dei sostenitori lagunari, tenuti ’a bada’ dalla digos.