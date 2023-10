Spinge un agente di polizia giù da una scalinata: arrestato 21enne

La Spezia, 22 ottobre 2023 - Aggredisce e manda al pronto soccorso due agenti della polizia locale che lo volevano controllare: arrestato giovane clandestino. Ma non solo questo episodio nella notte della movida.

Nella serata di ieri gli operatori della municipale spezzina sono stati impegnati per una serie di servizi disposti dal comandante Francesco Bertoneri, con particolare attenzione al centro cittadino. Una potentissima cassa acustica è stata sequestrata dopo le 22 in piazza del Bastione: era utilizzata da un gruppo di sudamericani che avevano eletto il luogo a propria discoteca all’aperto, con tanto di balli e coretti, in violazione dell’ordinanza sindacale che impone il divieto di utilizzo dopo appunto quell'orario. Oltre al sequestro è stata anche inflitta la prevista sanzione da 300 euro al possessore della cassa.

Successivamente gli agenti hanno sorpreso due giovani italiani che facevano uso di stupefacenti in una traversa pedonale nel centro cittadino, per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di residenza ai sensi dell’art 75 del DPR 309/1990. L’organo di governo ora valuterà le sanzioni accessorie da applicare ai due, tra le quali la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra patente, porto d'armi, passaporto e carta d'identità a fini di espatrio.

Purtroppo però, nel corso degli ultimi controlli antidroga sulle scalinate cittadine che sono stati svolti a fine servizio, si è verificato un episodio che è costato una frattura ad un agente ed una lussazione ad un altro. In scalinata Spora, due operatori hanno controllato un giovane in atteggiamenti sospetti. Quest’ultimo, probabilmente accortosi degli agenti che lo stavano osservando, improvvisamente ha salito velocemente la scalinata verso via XX Settembre, dove è stato fermato, dopo pochi metri, da un operatore che, si trovava nella parte superiore della scalinata e monitorava i suoi movimenti.

L’agente, dopo essersi qualificato mostrando al soggetto il proprio distintivo di riconoscimento, ha richiesto al ragazzo di fornire le proprie generalità o un documento di identità. L’individuo come immediata reazione lo ha spintonato con l’intento di guadagnare la fuga in direzione mare e così ne è nata una colluttazione con l’agente che è stato scaraventato a terra. Nel frattempo altri due agenti, che si trovavano nella parte inferiore della scalinata, sono saliti in ausilio al collega e, vedendosi arrivare contro il giovane che scendeva le scale, hanno tentato di bloccarlo qualificandosi anch’essi come agenti di polizia e intimando più volte ad alta voce a quest’ultimo “Alt polizia!”.

Nonostante ciò il fuggitivo ha spintonato violentemente con le braccia contro il petto un altro agente, che ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra rotolando per diversi gradini della scalinata. A quel punto ne è nato un inseguimento a piedi che è terminato in piazza Mentana, dove il giovane è stato definitivamente bloccato e ridotto all’impotenza.

È stato quindi fatto salire sull’auto di servizio dai colleghi giunti nel frattempo in supporto e portato al Comando di viale Amendola. Gli agenti feriti, che sono stati curati al locale pronto soccorso, hanno riportato lesioni guaribili in un caso in 5 giorni, mentre nell’altro, quello dell’agente spintonato giù dalla scalinata, per 30 giorni, a causa di una frattura al gomito.

All’esito degli accertamenti sul giovane fermato, sviluppati in collaborazione con la polizia, capiva il motivo del suo tentativo di sottrarsi ai controlli: si trattava di un 21enne albanese clandestino sul territorio nazionale, già gravato da numerosissimi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di immigrazione. Come se non bastasse, era anche gravato dal daspo urbano con scadenza nel 2024, pertanto non avrebbe dovuto trovarsi nemmeno all’interno dell’area interdetta dal provvedimento del Questore, ovvero proprio il centro cittadino dove era stato sorpreso, reato questo che prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.

Per tutti questi motivi l’albanese veniva tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le generalità, il processo di convalida si svolgerà domani mattina al Tribunale della Spezia.Informato dei fatti il sindaco Pierluigi Peracchini ha espresso solidarietà e vicinanza al Comando ed agli agenti feriti, che quotidianamente si pongono a disposizione della cittadinanza per garantire la sicurezza di tutti. “Tutta l’amministrazione comunale apprezza il grande impegno e lo spirito di servizio che mettete nel vostro difficile lavoro a tutela della città – ha dichiarato il sindaco – sono vicino a voi ed alle vostre famiglie e spero che possiate rimettervi presto in salute. Sul fronte degli investimenti e delle dotazioni tecnologiche faremo ancora nuovi passi in avanti, a breve inizieremo infatti la sperimentazione per l’utilizzo e la dotazione dei Taser, che garantiranno maggior tutela agli agenti impegnati ad affrontare situazioni pericolose in caso di aggressione”.