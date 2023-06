Polizia locale sanziona minimarket etnico, 5mila euro e chiusura definitiva

Già a maggio, la Polizia locale aveva sanzionato il titolare di un minimarket etnico nella zona di Piazza Europa, perchè aveva venduto alcol in bottiglie contravvenendo alla apposita ordinanza del sindaco. Violazione segnalata all’Ufficio Suap del Comune ed al Prefetto affinché, anche alla luce dei disordini accaduti in quel periodo nelle vicinanze di esercizi di quel tipo, scattasse la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare. E’ stato così notificato all’interessato e al titolare di un altro minimarket della zona, il provvedimento di sospensione delle attività commerciali, che avrebbero dovuto rimanere chiuse da venerdì 23 giugno fino alla mezzanotte della domenica 25. Il comando della polizia locale lo scorso weekend ha predisposto controlli mirati proprio per accertare il rispetto di tali ordinanze di chiusura, che il titolare di uno minimarket ha ignorato. La polizia locale lo ha sopreso sabato alle 23 mentre vendeva birra in bottiglia di vetro. E’ stato sanzionato per 5mila euro per aver esercitato in assenza della necessaria autorizzazione, non efficace in quanto sospesa, e dovrà rispondere anche della nuova violazione all’ordinanza del sindaco sul divieto di vednita di alcol e bevande in vetro dopo le 22 (sanzione 1.000 euro). Per titolare del minimarket, data la recidiva, verrà richiesta la revoca dell’autorizzazione, con conseguente chiusura definitiva dell’attività commerciale.