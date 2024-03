Polizia locale protagonista. Tecnologie e normative. Obbiettivo è la sicurezza

La lama colpisce ma non procura nessun danno. La maglia, grazie alla speciale lega di polietilene ad altissimo peso specifico di cui è costituita, subisce l’azione del coltello senza squarciarsi, proteggendo l’agente che dovrà usarla in azione. "Durante un pattugliamento in stazione, o nel corso di un’operazione antidroga un articolo di questo tipo - spiega Massimo Zotti della Mad Max - può fare la differenza". Attorno a lui diversi poliziotti tastano tra le dita quel particolare tessuto, lo osservano e se lo provano indosso. "È davvero un gran prodotto, magari averlo avuto ai miei tempi" dice un agente con i capelli bianchi che porta sul corpo una lunga cicatrice, ricordo di uno scontro con tossicodipendente avvenuto a Roma Termini. "Era il 1997, un ragazzo totalmente fuori controllo vicino ai binari agitava un taglierino verso chiunque gli capitasse a tiro. Io e il mio collega riuscimmo a disarmarlo ma un fendente mi lasciato un ricordino sul fianco".

Situazioni di questo tipo sono ancora oggi routine per gli agenti e, come testimoniano gli oltre 300 intervenuti al convegno nazionale della polizia locale che è partito ieri e si concluderà oggi al Terminal Crociere, comuni a tutte le zone d’Italia. Oltre all’area espositiva, con le aziende che stanno illustrando tutte le ultime novità in termini di tecnologie e di accessori che possono aiutare i poliziotti nello svolgimento del loro dovere, il cuore dell’evento sono le conferenze e le tavole rotonde in cui si affrontano i temi e i problemi di più stretta attualità. "Dal decreto Caivano alle novità in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di stupefacenti, al contrasto al disagio giovanile, fino all’abbandono dei rifiuti - sottolinea il comandante della polizia locale spezzina Francesco Bertoneri - si stanno alternando gli interventi di esperti e qualificati relatori, per due giornate dedicate ad approfondimenti, aggiornamento professionale e confronto concreto". Soddisfazione anche da parte del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell’assessore Giulio Guerri, per i quali la "città è orgogliosa di ospitare una manifestazione che ha carattere nazionale e che affronta i principali nodi di un tema molto sentito dai cittadini come quello della sicurezza. Un ambito su cui l’amministrazione è da sempre molto attenta e su cui sta investendo parecchio in termini di impegno e di risorse".

