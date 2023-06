Politica, calcio e sorrisi Quando il ’ciclone Silvio’ rivoluzionò la quiete di Bocca di Magra

Quella domenica di fine maggio del 2015 il ’ciclone’ Silvio Berlusconi rivoluzionò la quiete di Bocca di Magra. Una giornata elettorale per altro storica per Ameglia, visto che in quelle ore si stava votando per il rinnovo del consiglio regionale e il candidato in corsa del centrodestra era Giovanni Toti da anni residente proprio nel Comune amegliese. Al tempo era giornalista del gruppo Mediaset, ex direttore Tg4 e soprattutto il portavoce ufficiale del Cavaliere, che improvvisamente si era lanciato nella corsa alla Regione Liguria sfidando Raffaella Paita e Alice Salvatore. Toti divenne poi presidente e l’allora sindaco amegliese Giacomo Raul Giampedrone passò nella sua giunta. Berlusconi non si fece pregare e corse in supporto al suo fedelissimo atterrando in mattinata in elicottero sulla pista del Cinquale (Massa) e poi scortato da un colonna di mezzi di sicurezza ’invase’ Bocca di Magra. Fu una sorpresa quasi per tutti, non certamente per gli amministratori e forze dell’ordine avvisati dell’ arrivo sabato notte, ma per i residenti della frazione e turisti. Berlusconi era accompagnato dalla fidanzata Francesca Pascale e venne accolto da Giovanni Toti, dalla moglie Siria Magri, giornalista Mediaset, e dal sindaco Giacomo Raul Giampedrone. Per la sicurezza fu un mezzogiorno di fuoco e non soltanto per la temperatura di quel 31 maggio: il presidente come al solito non si risparmiò dall’abbraccio e curiosità dei presenti, stringendo mani, parlando con tutti, accarezzando cagnolini e facendosi fotografare. In un momento di sosta scattò l’occasione per una chiacchierata, non politica essendo in pieno svolgimento il voto regionale, ma di calcio. Berlusconi era presidente onorario del Milan e stava ormai allontanandosi dalla sua creatura ma al cuore rossonero non riusciva a dire ’no’. Il suo sogno era riportare Carlo Ancelotti sulla panchina della squadra ben comprendendo l’importanza di un condottiero per risalire la china. Ma nell’occasione lanciò un sincero ’in bocca al lupo’ anche alla Juventus che dopo qualche giorno avrebbe disputato (e perso) la finale di Champions League contro il Barcellona. Il resto della domenica fu un aperitivo sulla terrazza della Baia dell’Angelo tra ospiti sbalorditi dall’arrivo dell’illustre ospite e poi un pranzo alla Lucerna di Ferro degustando con piacere pesce e Vermentino.

Massimo Merluzzi