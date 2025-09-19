Politeama di nuovo in piazza Verdi. Maestria e intelligenza artificiale. Celi ricostruisce La Spezia che fu

Scatti d’epoca, tanta passione per il passato della città, maestria dietro l’obiettivo, intelligenza artificiale. Ecco gli ingredienti di un progetto che il fotografo Roberto Celi sta portando avanti, con il sogno di trovare un editore che lo trasformi in una pubblicazione, dedicato alla Spezia dell’Ottocento. Una successione di immagini che riaprono come una voragine la storia del Golfo, rendendo fruibili con il colore e le rielaborazioni tanti scorci di questo angolo del Levante ligure. È come entrare in punta di piedi in un mondo visto magari tante volte negli album d’epoca e l’effetto lascia senza fiato: ci sono le case sulla marina e la passeggiata del Canaletto, dove oggi tutto è tombato al servizio dei container, c’è il Croce di Malta di fronte alla spiaggia, quando la riva arrivava dietro a via Chiodo, c’è il colle dei Cappuccini poi demolito per far spazio alla città nuova, c’è il Politeama. E proprio da questo teatro di cui ormai rimane soltanto il nome è partito il progetto di Celi. "Ricordo ancora ciò che dissi più di vent’anni fa al mio maestro di postproduzione digitale, Enrico Amici. Alla sua domanda: ’Perché segui un corso di Photoshop?’, risposi: ’Per rivedere il Politeama in piazza Verdi’. Da anni porto avanti il pensiero di rivivere il passato, cosa che ho iniziato a fare con i primi esperimenti, in cui inserivo vecchie immagini dentro foto attuali, e ancora provavo a colorare manualmente fotografie in bianco e nero, passando per i video che cercavano di ricostruire in 3D il colle dei Cappuccini, la linea di costa o i laghetti del Lagora. Senza dimenticare la mia passione per quello che definisco ’il primo fotografo spezzino’, il pittore Agostino Fossati: ho ripercorso con la macchina fotografica gli stessi scorci da lui dipinti, oggi raccolti nella mostra permanente della Palazzina delle Arti. Ne ho approfondito e sviluppato l’arte durante il Covid, studiando con profondità un libro realizzato su di lui". Ci sono tanta passione e tanta tecnica in questo progetto: corsi di ripresa, postproduzione, sovrapposizioni di scatti d’epoca e odierni.

Celi spiega di avere fin dai vent’anni una passione incontenibile per il passato della sua città. "Oltre il 50% dei miei libri è dedicato alla Spezia che fu". Celi, che ha iniziato a rapportarsi a queste tecniche partendo da una romantica foto dei genitori, è arrivato a realizzare un video in cui riunisce e anima alcuni dei suoi contributi principali sulla Spezia. "Questo lavoro – specifica – non è una ricerca scientifica, ma un sistema per alimentare la fantasia: ad esempio, dove c’era la Bastia (fortificazione oggi demolita, che si ergeva sui Colli, ndr.), c’è un edificio. Il mio lavoro va preso come emozione, è capace di generare uno shock in chi lo guarda, perché i cambiamenti sono stati notevoli. Inoltre, dimostra che l’intelligenza artificiale non è solo fake news".