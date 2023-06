’Polis per i giovani’, progetto con le associazioni

Le associazioni bolanesi assieme per i giovani. È quanto prevede il progetto del Comune ‘Polis per i giovani’, risultato tra gli undici vincitori del bando regionale promosso dall’assessorato alle politiche giovanili per incentivare sul territorio interventi rivolti ai giovani. L’iniziativa, l’unica finanziata nello Spezzino, ha ricevuto 18.577 euro, con i quali il Comune guidato da Alberto Battilani si propone di restituire spazi di protagonismo giovanile e spazi sul territorio orientati alla promozione del benessere e dell’aggregazione sociale e dell’inclusione. Percorsi di supporto alla motivazione scolastica, si sostegno alla formazione e all’inserimento lavorativo, nonché percorsi ludici e sportivi, artistici e culturali, caratterizzano il progetto che vedrà in prima fila le associazioni del territorio: cooperativa Lindbergh, pubblica assistenza di Ceparana, gruppo soccorritori Montebello, accademia Bianchi, Pallavolo Futura, Ceparana Calcio, e anche l’associazione nazionale Polizia di stato. "Siamo entusiasti per l’obiettivo raggiunto, che ci permetterà di dar voce ai giovani del nostro territorio, che con questo progetto diventeranno soggetti attivi – dice l’assessore al welfare del Comune di Bolano, Elisa Scappazzoni – Le attività previste partono infatti da loro esigenze di di spazi di aggregazione e socializzazione"