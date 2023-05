’Poliamore’, libro da Liberi Tutti

Verrà presentato oggi, alle 17.30, alla libreria Liberi Tutti, il libro ‘Poliamore. Riflessioni transfemministe queer per una critica al sistema monogamo’ di Car G. Lepori e Nicole (nic) Braida (eris). Sarà Valentina Bianchini a dialogare con le autrici in questo incontro a cura di La Spezia Pride e Raot La Spezia. Il poliamore è la possibilità di intraprendere più relazioni affettive contemporaneamente con il consenso di tutte le persone coinvolte. Le due autrici, da una chiara prospettiva transfemminista e queer, spiegano come le non monogamie abbiano il potenziale di mettere in discussione l’organizzazione del nostro sistema relazionale, per ‘norma’ monogamo. Il modello di poliamore che sostengono "è centrato sulla cura reciproca".