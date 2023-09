Poeti solo poeti a Sarzana: La rassegna letteraria "Attimi con l'autore"

La poesia entra a palazzo civico. Oggi e domani in sala consigliare del municipio di Sarzana è in programma la rassegna letteraria dal titolo "Attimi con l’autore" organizzata dall’associazione culturale "Poeti solo poeti" presieduta da Susanna Musetti con il patrocinio del Comune di Sarzana. La rassegna in programma nel pomeriggio dalle 15 alle 19 avrà come protagonisti poeti e scrittori provenienti da diverse Regioni che parleranno della loro esperienza nel corso delle due giornate di incontri e presentazioni delle loro opere in una sorta di invito alla lettura. La presidente Susanna Musetti, il vicepresidente Giuseppe Di Liddo, la presidente della giuria Marisa Vigo composta dagli esperti Roberto Castiglione, Rossana Mondoni, Marta Riotti, Fabrizio Staffoni dialogheranno con i protagonisti della rassegna Tiziano Apolloni, Marco Bertoli, Publio Casali, Furio Detti, Paolo Chiappero, Patrizia Fiaschi, Annalisa Gianfranceschi, Andrea Guizzardi, Federica Introna, Linda Lercari, Marco Lombardi, Darany Melzi, Matteo Molino, Paolo Nichelli, Isabella Nicora, Mauro Pacella, Lucrezia Pernigotti, Patrizia Rasetti, Claudio Rolando, Stefania Rotondo, Fabrizio Volterra e Camilla Ugolini Mecca.