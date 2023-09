Poeti e scrittori a Sarzana per ’Attimi con l’autore’

Due giornate dedicate alla poesia, incontro e dibattito con gli autori e rappresentanti della cultura. Sabato 30 settembre e domenica primo ottobre, dalle 15 alle 19, nella sala consiliare del Comune di Sarzana torna l’iniziativa letteraria intitolata ’Attimi con l’autore’, organizzata dall’associazione culturale ’Poeti solo poeti’ presieduta da Susanna Musetti che si avvale del patrocinio dell’assessorato alla cultura dell’ente sarzanese. L’ormai tradizionale rassegna autunnale avrà come protagonisti poeti e scrittori provenienti non soltanto dalla Liguria ma anche da Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia. Saranno presentati e intervistati nel corso delle due giornate Tiziano Apolloni, Marco Bertoli, Publio Casali, Furio Detti, Paolo Chiappero, Patrizia Fiaschi, Annalisa Gianfranceschi, Andrea Guizzardi, Federica Introna, Linda Lercari, Marco Lombardi, Darany Melzi, Matteo Molino, Paolo Nichelli, Isabella Nicora, Mauro Pacella, Lucrezia Pernigotti, Patrizia Rasetti, Claudio Rolando, Stefania Rotondo, Fabrizio Volterra e Camilla Ugolini Mecca. Oltre alla presidente Susanna Musetti saranno presenti alla due giorni di interviste e dialoghi il vicepresidente Giuseppe Di Liddo, la presidente della giuria Marisa Vigo e i giurati Roberto Castiglione, Rossana Mondoni, Marta Riotti, Fabrizio Staffoni. Saranno presentate le 22 opere contemporanee con l’auspicio di far nascere spunti di riflessione e l’apertura al confronto pacato e civile nel rispetto della libertà di pensiero.