Poesie e musica a braccetto nel castello ’Passeggiate narrative’ con il libro di Alberti

Al castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio, con inizio alle 16, è in programma oggi un reading di poesia con musica nell’ambito del programma ‘Passeggiate narrative’ del progetto ‘Una Via, tanti Cammini. La Via dei Monti e le sue ramificazioni. Intrecci di passi, intrecci di storie’ sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo. Nel corso dell’evento approntato dal Consorzio Il Cigno, avrà luogo la presentazione del libro ‘Si va e si torna’, raccolta di poesie di Natalino Alberti, figura storica della Croce rossa di Calice al Cornoviglio. Il reading di poesia vedrà alternarsi lo stesso Alberti, insieme a Giulia Olga Billante, Enzo Gaia, Paolo Luporini, Gian Paolo Ragnoli e Lorenzo Vaselli. Il programma sarà arricchito dalle letture di Letizia Amadi, Sara Battolla e Rosa Anna Ianni, con l’accompagnamento della musica suonata all’arpa da Linda Veo. Al termine seguirà un aperitivo. Per avere ulteriori informazioni contattare il numero di telefono 340 7129726.