Poesia e vino a braccetto con Zerbida a Riomaggiore: scopri l'inedito vino di Cantina Possa

Zerbida? E che cos’è il ‘poetico’ Zerbida? Un vino inedito, in limited edition, di Cantina Possa. Cento bottiglie con cento etichette diverse: ognuna con un testo unico, generato da un esercizio di scrittura da parte di tutto il collettivo dei Mitilanti. Il vignaiolo eroico Heydi Bonanini ha selezionato un uvaggio molto particolare, e dedicato un’intera botte al progetto, che andrà a finanziare l’attività poetica del collettivo di poeti con la maglia a righe. Le cento etichette, ognuna differente dall’altra, sono state compilate dal collettivo a partire da ricordi personali: si tratta di una lunga sequenza di termini che, nella memoria dei poeti, sono indissolubilmente legati con il territorio delle Cinque Terre, a partire dalla loro infanzia fino al giorno d’oggi.

"Molte delle nostre migliori idee sono arrivate dopo alcune serate alcoliche – ricordano i Mitilanti come nella nostra intervista di qualche settimana fa – . Per cui, questa volta abbiamo pensato di fare il grande salto: produrre direttamente un vino... e che vino!". Il nuovo nato in casa Bonanini sarà presentato domani, dalle 19, a Riomaggiore, direttamente nella suggestiva sede di Possa, a strapiombo sul mare. Precisando che il prezioso progetto grafico è a cura di Francesco Maria Terzago, spieghiamo che ‘Zerbida’ è un termine rurale arcaico, che indica un terreno sassoso e incolto, così frequente nel nostro entroterra: la denominazione si colloca nella tradizione dei Mitilanti di recuperare termini dimenticati e legati al territorio per le loro iniziative, com’era già stato per ‘Erpici’ e ‘Palamiti’ in precedenza.

m.m.