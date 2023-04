Podestà e Solinas al Diocesano

Prosegue oggi ‘Classica in Jeans’, la rassegna ideata da Società dei Concerti, dedicata ai giovani talenti della musica. Sul palco del Museo Diocesano, a partire dalle 17, due eccellenze, che si sono formate nel nostro territorio, e vantano già un brillante curriculum, la violinista Eleonora Podestà e il pianista Carlo Solinas. La diciannovenne frequenta il terzo anno del triennio di primo livello al Conservatorio Puccini della Spezia nella classe del maestro Duccio Ceccanti, il ventitreenne frequenta i corsi di triennio accademico di primo livello nello stesso istituto. Il programma prevede: Beethoven, Sonata per violino e pianoforte n. 8 in sol maggiore, op. 30 n. 3; Franck, Sonata in la maggiore per violino e pianoforte; Pärt, Fratres - versione per violino e pianoforte. Il biglietto costa solo 7 euro (ridotto a 5). Informazioni a [email protected]